Із початку епідемії кількість COVID-ліжок у лікарнях зросла втричі - Степанов

Із початку епідемії Міністерство охорони здоров’я збільшило кількість ліжко-місць, готових для прийому хворих на коронавірусну хворобу, з 12 000 до 40 000.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОЗ з посиланням на міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"У квітні в Україні налічувалось близько 12 000 ліжок, теоретично готових до прийому хворих на COVID-19. Зараз ми довели цей показник майже до 40 000", - сказав Степанов.

Водночас Степанов наголосив, що максимальна кількість ліжок для лікування хворих на коронавірус у стаціонарах може становити 52 000. Він зазначив, що медична система України, як і будь-яка інша, має певні ресурсні обмеження - як щодо ліжкового фонду, так і щодо кількості підготовлених медичних працівників.

"Як би ми не готували цю систему та не збільшували кількість ліжок, цьому нарощуванню є певна межа, обумовлена самою медичною системою - вона не гумова. Межа як по кількості ліжок, що ми можемо відвести під лікування цієї хвороби, так і щодо кількості медичних працівників", - сказав Степанов.

Він додав, що два тижні тому регіони отримали розпорядження перепрофілювати по 2-4 багатопрофільні лікарні в кожній з областей під лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Це дасть змогу надавати медичну допомогу спеціалізовано хворим на COVID-19, які мають інші захворювання.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби, 27 жовтня, зареєстрували 7 474 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 363 075.