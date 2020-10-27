Друга хвиля пандемії: Степанов розповів, як її зустріла Україна

Друга хвиля пандемії: Степанов розповів, як її зустріла Україна

Укрінформ
Досягти перемоги над пандемією коронавірусу якнайшвидше можливо лише зусиллями всієї міжнародної спільноти.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час виступу на українсько-ізраїльському інноваційному саміті 2020, повідомляє МОЗ у Фейсбуці.

“Спільними зусиллями та у спільній комунікації ми в змозі достатньо швидко побороти епідемію. Пандемія, окрім того, що є великим викликом для світу, є також і стимулом для пошуку спільних рішень та інновацій. Це стає можливим, зокрема, завдяки цьому форуму”, - сказав Степанов.

Він подякував ізраїльським фахівцям, які постійно знаходяться у тісному контакті з українськими медиками у питаннях щодо вирішення проблем, викликаних поширенням коронавірусної хвороби.

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“Зараз в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, спостерігається друга хвиля пандемії. Проте наша система охорони здоров'я наразі значно більше готова до викликів хвороби, ніж це було на початку епідемії. Це стало можливо, зокрема, й завдяки міжнародній солідарності між лікарями наших країн. Ми знаходимось у постійному контакті з ізраїльськими спеціалістами задля обміну досвідом”, - додав Степанов.

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Як повідомлялося, 20 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов разом із вченими та науковцями презентував Президенту України Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти COVID-19. Доклінічні випробування кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби тривали майже пів року.

Розробка вакцини здійснюється українськими та американськими компаніями, а також вітчизняними вченими, зокрема з Інституту мікробіології НАН.

В Україні станом на ранок 27 жовтня зареєстровано 355 601 випадок зараження коронавірусом, з них 6 677 за добу.

Фото: МОЗ

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