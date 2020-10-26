Зеленський вимагає достовірної статистики щодо COVID-19

Президент Володимир Зеленський вимагає надання достовірної статистики в Україні щодо осіб, які захворіли й одужали на COVID-19.

Про це він сказав на селекторній нараді 26 жовтня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"На нараді Володимир Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності статистики тих, хто захворів і хто одужав", - повідомили в ОП.

Своєю чергою міністр охорони здоров’я Максим Степанов зауважив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції.

Він пояснив, що МОЗ навесні внесло зміни, за якими одужання визначається за клінічними симптомами, негативний тест на COVID-19 не вимагається.

Як повідомлялося, в Україні станом на 26 жовтня лабораторно підтверджено 348 924 випадки COVID-19, з них за добу – 5 426.

Фото: ОП