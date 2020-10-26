Зеленський вимагає достовірної статистики щодо COVID-19

Зеленський вимагає достовірної статистики щодо COVID-19

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський вимагає надання достовірної статистики в Україні щодо осіб, які захворіли й одужали на COVID-19.

Про це він сказав на селекторній нараді 26 жовтня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"На нараді Володимир Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності статистики тих, хто захворів і хто одужав", - повідомили в ОП.

Своєю чергою міністр охорони здоров’я Максим Степанов зауважив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції.

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Він пояснив, що МОЗ навесні внесло зміни, за якими одужання визначається за клінічними симптомами, негативний тест на COVID-19 не вимагається.

Як повідомлялося, в Україні станом на 26 жовтня лабораторно підтверджено 348 924 випадки COVID-19, з них за добу – 5 426.

Фото: ОП

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