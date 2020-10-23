До статистики летальності від COVID-19 входять і випадки, встановлені посмертно - Степанов

До статистики МОЗ із летальності від COVID-19 потрапляють і ті випадки, коли людині встановлюється діагноз посмертно.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на брифінгу 23 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

"За останню добу в Україні зафіксовано 121 летальний випадок з підтвердженим коронавірусом. Хочу зауважити, що якщо прижиттєво COVID-19 не встановлений, але були клінічні ознаки щодо захворюваності на коронавірус, то він (діагноз - ред.) встановлюється посмертно, і це попадає в нашу статистику. Це з приводу того, як деякі політикани починають розповідати, що МОЗ неправильно подає статистику", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за добу на коронавірус захворіло 344 дитини та 356 медпрацівників. Було госпіталізовано 1 032 людини.

Як повідомлялося, в Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу – 7 517.