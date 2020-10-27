Закупівля неякісних бронежилетів: ДБР завершило слідство у справі

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування за фактом закупівлі Міністерством оборони неякісних бронежилетів для потреб армії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовці МОУ закупили неякісні бронежилети марки «Корсар МЗс-1-4», які не відповідають технічним вимогам та прострілюються. При цьому посадовці МОУ та представники компанії постачальника знали, що за умови намокання (дощування) у бронежилетах змінюється молекулярна структура «кевлару» і він втрачає свої куленепробивні властивості", - йдеться у повідомленні.

За даними слідчих, встановлена сума збитків державному бюджету внаслідок закупівлі неякісних бронежилетів становить майже 42 мільйона гривень.

Після ознайомлення підозрюваних та їх адвокатів з матеріалами кримінального провадження, до суду буде направлено обвинувальний акт, поінформували у ДБР.

Як повідомлялося, 20 жовтня 202 року слідчі ДБР повідомили колишньому заступнику міністра оборони про підозру у бездіяльності влади, що спричинила тяжкі наслідки, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в умовах особливого періоду.

За даними правоохоронців, працівники Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ з квітня по червень 2019 року здійснили закупівлю та прийом індивідуального обмундирування – 11 тисяч бронежилетів, які за своїми властивостями не спроможні захистити військовослужбовців від уражень вогнепальною зброєю. Колишній посадовець, знаючи про вказані обставини, не вжив заходів щодо неприйняття такої продукції, внаслідок чого державі спричинено 42 млн грн збитків.

Крім того, раніше повідомлено про підозру ще сімом фігурантам кримінального провадження, серед яких генерал-майор – колишній начальник одного з головних управлінь Міністерства оборони, його заступники, а також засновник підприємства-виробника бронежилетів.

5 листопада 2019 року генерал-майору ЗСУ Дмитру Марченку та двом його заступникам оголошено підозри у постачанні у війська неякісних бронежилетів на суму 176 млн грн.

11 листопада Печерський суд обрав генерал-майору Марченку запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави, а 17 грудня Марченка звільнили з СІЗО під заставу в сумі 20 млн грн.

13 листопада суд обрав запобіжні заходи ще для трьох підозрюваних. Зокрема, перший заступник начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави у понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року.

У грудні Апеляційний суд міста Києва змінив запобіжні заходи Почтаренку і Каморянському на цілодобовий домашній арешт.