Справа бронежилетів: у Міноборони стурбовані запобіжним заходом для Марченка

В Міністерстві оборони України стурбовані "справою Марченка" та запобіжним заходом, який обрав суд для бойового офіцера.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила заступниця міністра оборони України Аліна Фролова.

"Можу сказати, що ми теж стурбовані цим процесом і ми про це говорили. Ми, як Міністерство оборони не можемо і не будемо впливати на саме розслідування. Але, можу сказати, що ця ситуація проявила комплексну проблему захисту військовослужбовців та юридичного захисту", - зазначила Фролова.

Вона повідомила, що Міністерство оборони планує вибудувати систему надання юридичної правової допомоги військовим, які її потребують.

Крім того, Фролова зауважила, що в міністерстві здивовані запобіжним заходом, який суд обрав для Марченка, та робитимуть все можливе, аби пришвидшити розслідування.

"Що стосується справи Дмитра Марченка, то міністр оборони виклав свою позицію, яка збігається із позицією багатьох. Ми здивовані такою мірою запобіжного заходу. Але ми готові співпрацювати для того, щоб ця справа якомога швидше розслідувалася і дійшла до зрозумілого і логічного кінця. Ми хочемо, щоб розслідування йшло якомога швидше і надаємо повне сприяння", - зазначила заступниця міністра, додавши, що в Міністерстві мають намір провести внутрішнє розслідування "справи бронежилетів".

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада генерал-майору ЗСУ, начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитру Марченку, двом його заступникам та двом начальникам відділу 5 листопада оголошено підозри у постачанні у війська неякісних бронежилетів.

У ДБР стверджують, що ці посадовці здійснили закупівлю 20 тисяч неякісних бронежилетів на суму 176 млн грн.

11 листопада Печерський суд обрав генерал-майору Марченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у 76 млн грн.

13 листопада суд обрав запобіжні заходи ще для трьох підозрюваних. Зокрема, перший заступник начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави у понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року.

15 листопада Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід останньому фігуранту "справи бронежилетів" Михайлу Каморянському у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у розмірі 76 млн 840 тис грн.