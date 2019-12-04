Міноборони проводить власну перевірку бронежилетів “Корсар”

З метою удосконалення механізму контролю за якістю продукції, що надходить до підрозділів Збройних сил України, в оборонному відомстві створено Робочу групу, яка вивчає загальний стан організації закупівлі, постачання, обліку та зберігання продукції військового призначення.

Про це повідомляє Міноборони.

"Робоча група працюватиме до 11 грудня 2019 року. Наразі члени Групи перевіряють методики та технічні вимоги державних стандартів до бронежилетів, аналізують їх відповідність документам існуючих тактико-технічних вимог, а також перевіряють порядок укладання та виконання договорів на постачання зазначеної продукції. Окрім того, триває аналіз існуючого порядку закупівлі, прийому, обліку, зберігання, контролю якості і передачі військовим частинам бронежилетів на предмет удосконалення цих механізмів", - йдеться у повідомленні.

Так, у рамках діяльності Робочої групи її фахівцями було здійснено відбір зі складів Міноборони 16-ти комплектів бронежилетів «Корсар», закуплених у 2019 році. В подальшому було проведено балістичні випробування відібраних випадковим методом зразків у відповідних сертифікованих лабораторіях, підпорядкованих оборонному відомству України. Випробування проводилися за умов «дощування» та витримування бронежилетів при температурі від -40ºС до + 40º С.

Проведені випробування виявили наступний фактичний рівень балістичної стійкості зразків: бронежилет із жорсткими пластинами (на відповідність 4 класу захисту при обстрілі кулями 5,45 мм 7Н10 та 7,62 мм ЛПС до 1989 року випуску) у всіх умовах випробування витримав. Бронежилет з м’яким балістичним пакетом (на відповідність 1 класу захисту при обстрілі кулями 9 мм випробування після дощування, впливу пониженої та підвищеної температури) витримав, що підтверджує виконання вимог технічних умов ТУ У 18.2-31778043.046-2003 (зі змінами) в повному обсязі.

Також аби порівняти рівень протиосколкової стійкості м’яких балістичних пакетів після впливу атмосферних опадів (методом дощування) та після занурення у воду (методом замочування), додатково були проведені випробування. Результати випробування засвідчили, що після замочування бронежилет із жорсткими пластинами випробування на відповідність 4-му класу захисту витримав, а бронежилет з м’яким балістичним пакетом на відповідність 1 класу захисту — не витримав.

За попередніми висновками фахівців Робочої групи та відповідно до отриманих результатів, загальний стан організації закупівлі, постачання, обліку та зберігання, а також якості бронежилетів, що надійшли для забезпечення Збройних сил України, в цілому відповідає існуючим нормативним документам з розроблення та виробництва цих засобів.

Як повідомлялось, суд заарештував у справі бракованих бронежилетів генерал-майора Дмитра Марченка. За даними слідства, посадовці Міноборони закупили 11 тисяч неякісних бронежилетів "Корсар" на загальну суму близько 100 млн грн.