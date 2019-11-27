Справа бронежилетів: у ДБР розповіли про підозру власнику компанії-постачальника

Державне бюро розслідувань висунуло заступнику директора компанії-постачальника бронежилетів обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом закупівлі неякісного речового майна за завищеною ціною для Збройних cил України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“У кримінальному провадженні за фактом закупівлі неякісного речового майна за завищеною ціною для Збройних сил України, зокрема бронежилетів 1-4 класів захисту, які не відповідають технічним умовам, повідомлено про підозру засновнику – заступнику директора компанії-постачальника неякісного майна. Він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах”, - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі також нагадали, що раніше у рамках досудового розслідування згаданого кримінального провадження слідчі ДБР повідомили про підозру п'ятьом високопосадовцям Міністерства оборони України. Їх підозрюють в умисному, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, невиконанні військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування здійснює територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві. Процесуальне керівництво – Генеральна інспекція Генеральної прокуратури України. Оперативний супровід – Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада генерал-майору ЗСУ, начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитру Марченку, двом його заступникам та двом начальникам відділу 5 листопада оголосили підозри у постачанні у війська неякісних бронежилетів.

В ДБР стверджують, що ці посадовці здійснили закупівлю 20 тисяч неякісних бронежилетів на суму 176 млн грн.

11 листопада Печерський суд обрав генерал-майору Марченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у 76 млн грн.

13 листопада суд обрав запобіжні заходи ще для трьох підозрюваних. Зокрема, перший заступник начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави у понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року.

15 листопада Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід останньому фігуранту “справи бронежилетів” Михайлу Каморянському у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у розмірі 76 млн 840 тис. грн.