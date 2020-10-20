Справа бронежилетів: про підозру повідомили ексзаступнику міністра оборони

Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексзаступнику міністра оборони у закупівлі неякісних бронежилетів.

Як передає Укрінформ, про це 20 жовтня інформує пресслужба відомства.

"Офісом Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому заступнику Міністра оборони України у бездіяльності військової влади, що спричинила тяжкі наслідки, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в умовах особливого періоду", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що працівники Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України з квітня по червень 2019 року здійснили закупівлю та прийом індивідуального обмундирування – 11 тисяч бронежилетів, які за своїми властивостями не спроможні захистити військовослужбовців від уражень вогнепальною зброєю. Колишній посадовець, знаючи про вказані обставини, не вжив заходів щодо неприйняття такої продукції, внаслідок чого державі спричинено 42 млн грн збитків.

Наразі у кримінальному провадженні повідомлено про підозру восьми особам, шестеро з яких на час вчинення злочину перебували на керівних посадах у Міністерстві оборони.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві.