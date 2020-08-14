Поліція Київщини розслідує можливе забруднення повітря заводом з вироблення бронежилетів

Поліція Київщини розслідує можливе забруднення повітря заводом з вироблення бронежилетів

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Укрінформ
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження щодо ймовірного забруднення атмосферного повітря на Київщині заводом з вироблення бронежилетів. 

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області, передає Укрінформ.

“До поліції звернулась жителька Богуславського району із заявою про те, що, на її думку, завод з вироблення бронежилетів здійснює забруднені викиди в атмосферне повітря. Працівники місцевого відділення поліціі відкрили кримінальне провадження за ст. 241 (Забруднення атмосферного повітря) Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

У рамках цього провадження поліцейські провели санкціонований обшук на території підприємства. До проведення слідчих дій були залучені спеціалісти державної екологічної інспекції, відділу лабораторних досліджень та Держспоживслужби.

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Під час обшуку правоохоронці вилучили статутні документи підприємства.

Також для експертного дослідження було відібрано зразки ґрунту на території підприємства та поза його межами, зразки повітря, води і стічної каналізації. Окрім того, спеціалісти здійснили замір шуму роботи підприємства.

За результатами обшуку слідчі призначили низку судових експертиз.

Досудове розслідування триває.

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