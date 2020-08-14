Поліція Київщини розслідує можливе забруднення повітря заводом з вироблення бронежилетів

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження щодо ймовірного забруднення атмосферного повітря на Київщині заводом з вироблення бронежилетів.

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області, передає Укрінформ.

“До поліції звернулась жителька Богуславського району із заявою про те, що, на її думку, завод з вироблення бронежилетів здійснює забруднені викиди в атмосферне повітря. Працівники місцевого відділення поліціі відкрили кримінальне провадження за ст. 241 (Забруднення атмосферного повітря) Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

У рамках цього провадження поліцейські провели санкціонований обшук на території підприємства. До проведення слідчих дій були залучені спеціалісти державної екологічної інспекції, відділу лабораторних досліджень та Держспоживслужби.

Під час обшуку правоохоронці вилучили статутні документи підприємства.

Також для експертного дослідження було відібрано зразки ґрунту на території підприємства та поза його межами, зразки повітря, води і стічної каналізації. Окрім того, спеціалісти здійснили замір шуму роботи підприємства.

За результатами обшуку слідчі призначили низку судових експертиз.

Досудове розслідування триває.