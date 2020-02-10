Міноборони поки не планує відкликати бронежилети "Корсар" - Загороднюк

Міністерство оборони поки що не планує повертати бронежилети "Корсар", які надійшли до ЗСУ.

Про це міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Хай слідство покаже. Ми розбиралися з якістю бронежилетів, які зараз є у військах. Ми не побачили там поки що ситуації, яка змусила б завтра відкликати бронежилети з військ", – сказав Загороднюк.

Він додав, що для випробовування бронежилетів залучали міжнародну компанію - "щоб просто розуміти, що ми процеси витримуємо і там немає особистих преференцій від якихось учасників комісії".

"Ми туди запросили деяких народних депутатів, вони були присутні на деяких етапах. Тобто ми проходимо максимально об’єктивний шлях", – наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада генерал-майору, начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитру Марченку, двом його заступникам та двом начальникам відділу було оголошено підозри у постачанні до війська неякісних бронежилетів.

У ДБР стверджують, що ці посадовці здійснили закупівлю 20 тисяч неякісних бронежилетів на суму 176 млн грн.

11 листопада Печерський суд обрав генерал-майору Марченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у 76 млн грн.

7 лютого слідчі у справі щодо постачання до ЗСУ бракованих бронежилетів повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах технологу ТОВ "НВП Темп 3000".

Слідством установлено, що технолог товариства сприяла засновнику підприємства та посадовим особам Міністерства оборони у заволодінні коштами у сумі 61 677 000 гривень. Бюджетні гроші були використані на закупівлю бронежилетів "Корсар М3с 1-4", що не відповідають вимогам ДСТУ та технічним умовам, зазначили в ДБР.