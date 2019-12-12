Ще одного фігуранта “справи бронежилетів” відпустили під домашній арешт

Апеляційний суд міста Києва змінив запобіжний захід фігуранту “справи бронежилетів”, начальнику управління контролю якості ГУ розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Михайлу Каморянському з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час виступу Каморянський так само, як і перший заступник начальника згаданого управління Сергій Почтаренко, заявив, що не визнає провини, оскільки завжди діяв у межах своїх повноважень і закони України не порушував.

“Судове засідання тривало близько години, і суддя, заслухавши позиції сторони захисту та сторони обвинувачення, ухвалила рішення відправити Михайла під домашній арешт. Ми сподіваємося, що зрештою буде чесний вирок”, - зазначив Укрінформу представник Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Сергій Місюра.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада генерал-майору ЗСУ, начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитру Марченку, двом його заступникам та двом начальникам відділу оголошено підозри у постачанні у війська неякісних бронежилетів.

У ДБР стверджують, що ці посадовці здійснили закупівлю 20 тисяч неякісних бронежилетів на суму 176 млн грн.

11 листопада Печерський суд обрав генерал-майору Марченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави 76 млн грн.

13 листопада суд обрав запобіжні заходи ще для трьох підозрюваних. Зокрема, перший заступник начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави понад 76 млн грн. Для заступника начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року.

15 листопада Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід останньому фігуранту “справи бронежилетів” Михайлу Каморянському у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у розмірі 76 млн 840 тис. грн.

Вчора, 11 грудня, Апеляційний суд міста Києва змінив запобіжний захід першому заступнику начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Сергію Почтаренку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.