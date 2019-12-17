Справа бронежилетів: генерала Марченка звільнили під заставу в 20 мільйонів

Спілкуючись з журналістами під стінами слідчого ізолятора, генерал-майор ЗСУ, начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко, якого ДБР обвинувачує у закупівлі для ЗСУ бракованих бронежилетів, заявив, що заставу в 1 млн грн за нього внесли небайдужі активісти і 19 млн грн сплатив експрезидент Петро Порошенко.

“Я думаю, що це його громадянська позиція, він дуже поважно ставиться до військових, до волонтерів”, - зазначив Марченко.

Він також повідомив, що через адвокатів раніше йому надходили пропозиції вийти під заставу, але він відмовився, пояснивши, що не мав морального права залишити своїх підлеглих, які також перебували в СІЗО у “справі бронежилетів”. Після зміни їм запобіжного на цілодобовий домашній арешт він погодився вийти під заставу.

Також він заявив, що не причетний до закупівель бронежилетів.

“Щодо справи хочу зразу уточнити, що як ДБР, так і багато ЗМІ трактують, що нібито я причетний до закупівлі неякісних бронежилетів. Хочу наголосити, що ні я, ні мої підлеглі ніколи в житті не були причетні до закупівель. У нас є лише маленька функція — це контроль якості, згідно тої документації, яку має Міністерство оборони. Також хочу наголосити, що ні я, ні мої підлеглі ніяких порушень своїх обов'язків не робили. Я несу за це повну відповідальність і готовий нести її в подальшому. Справа була сфабрикована”, - заявив Марченко. Але водночас, відповідаючи на запитання журналістів, він сказав, що не знає, кому вигідно було фабрикувати справу проти нього.

Він пообіцяв довести свою невинуватість в суді та заявив, що тримання його в СІЗО вважає психологічним тиском.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада генерал-майору ЗСУ, начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитру Марченку, та двом його заступникам було оголошено підозри у постачанні у війська неякісних бронежилетів на суму 176 млн грн.

11 листопада Печерський суд обрав генерал-майору Марченку запобіжний захід - тримання під вартою з правом застави у 76 млн грн.

13 листопада суд обрав запобіжні заходи ще для трьох підозрюваних. Зокрема, перший заступник начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави у понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року.

15 листопада Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід останньому фігуранту “справи бронежилетів” Михайлу Каморянському у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави у розмірі 76 млн 840 тис. грн.

11 грудня Апеляційний суд міста Києва змінив запобіжний захід першому заступнику начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Сергію Почтаренку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Так само 12 грудня Апеляційний суд міста Києва змінив запобіжний захід начальнику управління контролю якості ГУ розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Михайлу Каморянському з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

16 грудня родина експрезидента Петра Порошенка внесла 19 мільйонів гривень застави за Марченка.

Фото на першій сторінці: liga.net