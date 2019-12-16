Застава для генерала Марченка: на флешмобі зібрали мільйон, решту додасть Порошенко

Колишній президент Петро Порошенко надасть кошти на заставу за начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ генерал-майора Дмитра Марченка.

Про це заявив сам політик під час благодійного концерту на підтримку Марченка у Києві, відео з якого оприлюднено на сторінці Порошенка у Facebook.

"Мені повідомили, що понад три тисячі людей взяли участь в цьому марафоні (флешмоб #FreeMarchenko зі збору коштів на заставу - ред.), кожен, хто скільки міг, дав грошей... Три тисячі людей зібрали більше мільйона гривень... Генерала Марченка ми витягнемо. Решту додасть наша родина", - заявив Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ генерал-майору Дмитру Марченку, двом його заступникам та двом начальникам відділу оголошено підозри у постачанні у військо неякісних бронежилетів.

За даними ДБР, посадовці здійснили закупівлю 20 тисяч неякісних бронежилетів на суму 176 млн грн.

11 листопада Печерський суд обрав генерал-майору Марченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у 76 млн грн. Згодом Київський апеляційний суд зменшив розмір застави до 20 млн грн.

Фото: eurosolidarity.org