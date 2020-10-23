У МОЗ кажуть, що COVID-надбавки становлять 70%, а лікарні вже отримали кошти

Усі медичні заклади України вже отримали кошти, передбачені на виплату надбавок.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на брифінгу 23 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні у нас усі заклади охорони здоров'я отримали кошти, передбачені для надбавок. Як за вересень - 1 млрд 270 млн 589 тисяч, так і вже за жовтень - 1 млрд 179 млн 527 тисяч. І продовжуються перерахування коштів за жовтень, щоб не було жодної затримки з виплати заробітної плати і цих надбавок", - сказав Степанов.

Він зазначив, що надбавки становлять 70 відсотків від тарифної сітки: 3560 гривень для лікаря, 2500 грн для середнього медичного персоналу і 1250 грн для молодшого медичного персоналу.

Степанов додав, що у разі неотримання коштів персонал повинен звертатися до головного лікаря медзакладу. "А якщо ви не отримали відповідь, зробіть повідомлення, зателефонуйте на гарячу лінію МОЗ, щоб ми в свою чергу поставили питання органам місцевого самоврядування, тому що у нас лікарні підпорядковуються саме вашій місцевій владі", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 19 червня 2020 року Кабінет Міністрів схвалив рішення про збільшення зарплат для медиків із 1 вересня. 6 вересня міністр охорони здоров'я Максим Степанов поінформував, що з вересня 2020 року медпрацівники почнуть отримувати доплати – на це передбачено майже 6 млрд грн.

В Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу – 7 517.