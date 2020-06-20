Степанов анонсував збільшення зарплати для медпрацівників вторинної та третинної ланки

Степанов анонсував збільшення зарплати для медпрацівників вторинної та третинної ланки

Укрінформ
З 1 вересня планується збільшення заробітної плати медичним працівникам вторинної та третинної ланки.

Про це під час брифінгу у суботу, 20 червня, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Починаючи з 1 вересня 2020 року, в нас буде збільшена заробітна плата нашим працівникам. Це збільшення стосується і лікарів і медичних сестер, середнього та молодшого медичного персоналу. Це збільшення буде стосуватись медичних працівників 2-ї, 3-ї ланки, які працюють у спеціалізованих, високоспеціалізованих наших лікарнях", - зазначив він.

Степанов зауважив, що заробітна плата лікарів таких медустанов збільшиться на 70% до тарифної ставки - в середньому на 3,5 тис. грн.

"Так само буде збільшена на 50% від мінімальної заробітної плати у середнього медичного персоналу, у молодшого медичного персоналу - на 25% від мінімальної заробітної плати, встановленої у країні", - відмітив він.

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Степанов повідомив, що також зміниться і порядок нарахування і виплати заробітної плати для інтернів.

"Такі зміни ми прийняли вчора, важливі, на засіданні Кабінету міністрів", - додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня Кабінет міністрів ухвалив зміни до Програми медичних гарантій, якими запроваджується новий пакет для інфекційних, протитуберкульозних, психіатричних, районних лікарень.

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