Слідство у справі щодо «прослушки» журналіста Ткача триває – Клименко

Слідство у справі щодо прослуховування журналіста програми «Схеми: корупція в деталях» Михайла Ткача триває.

Про це у інтерв’ю «РБК-Україна» заявив голова НПУ Ігор Клименко, передає Укрінформ.

«(Нові – ред.) подробиці є, але слідство ще триває, і я не маю права їх розголошувати», - сказав Клименко.

Водночас він нагадав, що поліція розкрила злочин про підпал авто «Схем» у Броварах. «Я вважаю, що там ми спрацювали професійно, швидко та ефективно», - зазначив Клименко.

Як повідомлялося, у ніч на 8 серпня журналіст «Схем» Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки пристрою негласного стеження (тонкий глибокий отвір у стелі на кухні, що веде до спільного горища, до якого є доступ із різних під’їздів). Напередодні журналіст отримував сигнали від своїх джерел про можливе стеження.

11 серпня Ткач подав скаргу на бездіяльність слідчих поліції, які розпочали кримінальне провадження після того, як 8 серпня він поінформував про ознаки встановлення пристрою для прослуховування у своєму помешканні.

Поліція розпочала два кримінальні провадження через ситуацію з Ткачем (за статтями про порушення недоторканності приватного життя і про незаконний обіг та використання прихованих записувальних пристроїв).

Також Ткач повідомляв, що вночі 17 серпня автомобіль програми підпалили біля будинку водія знімальної групи.

Поліція розпочала кримінальне провадження за цим фактом, кваліфікувавши інцидент як умисне знищення майна.

26 серпня правоохоронці затримали двох осіб, імовірно причетних до підпалу автомобіля програми «Схеми» вночі 17 серпня, ще двоє - у розшуку.