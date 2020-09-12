"Прослушка" у Ткача: журналіст каже, що на горище над його квартирою проникли невідомі

Журналіст програми «Схеми: корупція в деталях» Михайло Ткач у ніч на 12 вересня повідомив, що близько другої ночі почув шум на горищі над його квартирою, опечатаному в рамках кримінальної справи про ймовірне прослуховування його помешкання.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Радіо Свобода.

«Близько другої ночі я повернувся з роботи. Коли стояв на кухні біля вікна почув в себе над головою шум на горищі. Вийшов на двір аби контролювати виходи з чотирьох під‘їздів, які ведуть на горище», – написав Ткач у Фейсбуці.

Як зазначається у повідомленні, на місце за викликом журналіста прибула оперативно-слідча група, яка під час перевірки горища, виходи до якого було опечатано в рамках кримінального провадження, виявила, що в одному з під’їздів пломби було зірвано. На місце також приїхала слідча, яка розслідує кримінальне провадження за статтею «порушення недоторканності приватного життя».

Поліцейські провели огляд горища. Після цього вони знову опечатали скотчем той вихід, де попередні пломби було зірвано.

Повідомляється також, що на місці подій перебували адвокат журналіста Анатолій Попов та частина редакції програми «Схеми».

«Факт зриву пломб очевидний. Михайло викликав поліцію, бо почув шум, нехарактерний для нічного часу. Очевидно, хтось проник на горище. Судячи з усього, невідомий швидко покинув це горище, тому що під час подальшого огляду місця з працівниками поліції ми нікого там не побачили. Ми пов’язуємо це все з подіями, які лягли в основу кримінального провадження за фактом проникнення в житло Михайла, і використання негласних засобів зйому інформації», – зазначив Попов.

Він також додав: «Експерт візуально оглянула місце події і «на око» визначила, що слідів вона ніяких не бачить. Чи цього достатньо щоб встановити чи там хтось був – мабуть все-таки ні. Треба було ретельніше це оглядати. Це в обов’язковому порядку буде додано до матеріалів існуючого кримінального провадження. Але ми маємо проблему в тому, що нас немає ніякого нормального розслідування, тому що навіть горище не було оглянуте належно, це можна було зробити ще 8 серпня».

Як повідомлялося, у ніч на 8 серпня журналіст «Схем» Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки пристрою негласного стеження (тонкий глибокий отвір у стелі на кухні, що веде до спільного горища, до якого є доступ із різних під’їздів). Напередодні журналіст отримував сигнали від своїх джерел про можливе стеження.

11 серпня Ткач подав скаргу на бездіяльність слідчих поліції, які розпочали кримінальне провадження після того, як 8 серпня він поінформував про ознаки встановлення пристрою для прослуховування у своєму помешканні.

Поліція розпочала два кримінальні провадження через ситуацію з Ткачем (за статтями про порушення недоторканності приватного життя і про незаконний обіг та використання прихованих записувальних пристроїв).

У Раді Європи розцінили ймовірне прослуховування у журналіста Ткача як загрозу свободі слова в Україні.

Фото: Схеми