Зеленський: Не допущу, щоб критика влади тягнула за собою залякування

Президент Володимир Зеленський сподівається, що правоохоронці максимально швидко розкриють справу про підпал автомобіля програми "Схеми".

Як передає Укрінформ, Зеленський написав у Фейсбуці, що з ним також трапилася аналогічна ситуація у 2014 році.

"У грудні 2014-го неподалік палацу «Україна» невідомі спалили моє авто. Поліції знадобилося два місяці, щоб знайти та затримати злочинців. Сподіваюся, що й цього разу правоохоронні органи максимально швидко знайдуть та притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми "Схеми", - наголосив Президент.

Він запевнив, що як глава держави завжди захищатиме права кожного громадянина, незалежно від його особистого ставлення до нього.

Зеленський висловив переконання, що свобода слова - фундамент будь-якої демократичної країни, а журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідувань.

Президент зазначив, що його творча діяльність до вступу на посаду завжди була пов’язана з досить гострою критикою чинної на той час влади.

За його словами, неодноразово це створювало творчому колективу проблеми: від неофіційних натяків "хлопці, ви дожартуєтесь" – до прослуховування, стеження, реальних перешкод та заборон у проведенні концертів чи зйомок.

"Я пройшов все це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб за мого президентства будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі автомобіля працівника ЗМІ у Броварах і кваліфікувала інцидент як умисне знищення майна.

Журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач поінформував, що вночі 17 серпня автомобіль програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.