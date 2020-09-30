Біженці з Білоруси просять українців про підтримку

Білоруси в Україні, які об’єдналися в Громадську ініціативу «Талака-Днепр», спрямовану на допомогу білоруським біженцям, просять українців про підтримку.

Про це йшлося під час пресконференції в Укрінформі, передає кореспондент агентства.

«Лукашенко з його «воєнною хунтою» абсолютно не збирається здаватися. Білоруси сподівалися, була ілюзія, що як тільки нас вийде 100 тисяч, то одразу збройні сили і вся міліція перейдуть на бік народу. Це не відбулося через певні обставини, моя особиста думка, що їм просто нема куди переходити – не сформований другий центр сили і тому маємо, що маємо. Дай Боже, щоб у нас не так жорстко все відбувалося, як у Венесуелі, але я не виключаю, що Лукашенко може використати, маючи підтримку Росії, венесуельський алгоритм Мадуро. Все це веде до того, що велика кількість білорусів змушена виїжджати з Білорусі. Ви бачили, наскільки жорстко там діє влада, коли у день виборів 9-го, 10 серпня було багато побитих, покалічених людей», – сказав представник громадської ініціативи Сяргей Бульба.

Він зазначив, що зараз Польща, Литва й Україна мають багато білоруських біженців. Для вирішення цієї ситуації з біженцями в Україні їхня організація виходила на владні структури, просила приміщення для розміщення людей, допомоги у їх працевлаштуванні, що потребує законодавчих змін, але, на жаль, підтримки не отримала.

«Нам зараз потрібна допомога… Я згадую, коли у 2014-2015-му я був тут, в Україні. Мене дуже вразило, коли мій сябр Микола Берязовий загинув під Іловайськом. Після цього ми допомагали, збирали гроші, формували аптечки, возили на фронт. На все життя запам’ятав, як світилися очі українських військовослужбовців, коли вони бачили у нас білоруські паспорти. Вони розуміли, що не одні, є братній народ, який допомагає. Так от зараз такий момент, коли нам дуже треба допомога українців, щоб ми так само розуміли, що ми не одні», - сказав Сяргей Бульба.

Інший активіст, Дзяніс Лаўнікевіч зазначив, що у серпні була перша хвиля біженців з Білорусі, зараз, після відкриття кордону, очікується друга хвиля.

«Більшість проблем, які людей очікують, це обмеження перебування – 90 днів, складність з легалізацією, отриманням тимчасової посвідки на проживання, проблеми з працевлаштуванням. На жаль, багато людей реально тікали хто в чому був, з документами, мінімумом грошей, у невідомість. Зокрема, тікали з дітьми. Люди потребують житла, роботи, фінансової і юридичної допомоги і, звичайно, іншого ставлення влади. Ми бачимо, яка гуманітарна ситуація зараз в Білорусі, і водночас знаємо, що в Україні отримати політичний притулок… – це лише поодинокі випадки за останнє десятиліття. Тому треба принципово вирішити питання зі статусом політбіженців», - сказав Лаўнікевіч.

Водночас він додав, що Громадська ініціатива «Талака-Днепр» робить, що може, для допомоги співвітчизникам, але не вистачає власних сил та ресурсів.

«Нам дуже потрібні волонтери, люди, які можуть допомагати. І, звичайно, різноманітна гуманітарна допомога – житло, речі, кошти. Біженці з Білорусі – це неоднорідна група. Є ті, хто тікав в Україну, тому що це був найпростіший і доступний варіант, і вони не знають, що їм далі робити. Ми намагаємося налагодити якусь допомогу саме для них. Для підтримки таких людей ми створили Телеграм-канал «Солідарність України з білорусами», де є зворотний зв'язок – і для тих, кому необхідна допомога, і для тих, хто бажає допомогти; є інструкції, контакти», - повідомив Лаўнікевіч.

Як зауважила Тацьцяна Мартинава, дуже важливо біженцям знайти досить швидко житло на перший час, тому що люди виїжджають поспіхом.

«Людей з Білорусі вичавлюють, залякують тим, зокрема, що заберуть дітей чи щось станеться з батьками. Люди виїжджають, збираючи речі впродовж години-двох. Якщо мирних демонстрантів викликають в УБОП, то у людей є доба на виїзд, тому що база невиїзних поновлюється щодня. Хоча влада Білорусі зацікавлена в тому, щоб якомога більше народу виїжджало… І якийсь час людям треба десь жити, зокрема молодим, які не думали, що за волонтерство вони можуть потрапити в тюрму. Потрібна якась централізована допомога, можливість створити цифровий ресурс, в якому вони будуть її шукати», - сказала Мартинава.

Представник ініціативи Аляксей Францкевіч констатував, що в Білорусі протест триває вже понад 50 днів і він буде продовжуватися.

«Станом на сьогодні там понад 60 політув’язнених, порушено понад 450 кримінальних справ за участь і організацію несанкціонованих мітингів. Більше ніж 12 тисяч затриманих. Це свідчить про те, що ми справді ми очікуємо велику кількість біженців, тому що репресивна машина не припиняє свою діяльність і люди будуть змушені залишати країну. В Литві і Польщі для білорусів потрібна віза. До України безвізовий в’їзд. Відповідно білоруси обиратимуть Україну. Після приїзду на них очікують багато проблемам - житла, працевлаштування, легалізації, влаштування дітей у дитсадки та учбові заклади. Ми звертаємося до українців за допомогою», - сказав Францкевіч.

Як повідомлялося, у Білорусі майже два місяці тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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