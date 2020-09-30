До Польщі за спрощеною процедурою вже в'їхали понад 400 білорусів

Від початку кризи в Білорусі, викликаної протестами в результаті фальсифікацій під час президентських виборів 9 серпня, до Польщі в рамках спеціальних, спрощених процедур перетину кордону в’їхало понад 400 білорусів.

Як передає Укрінформ з посиланням на РАР, про це повідомив заступник глави МВС й адміністрацій Польщі Бартош Гродецький.

За його інформацією, з 18 серпня до Польщі в’їхала 401 особа за одним із спрощених шляхів в’їзду. Зокрема, завдяки отриманню гуманітарних віз, які є безкоштовними і довготерміновими, до РП в’їхало 216 білорусів. Водночас 106 громадян Білорусі подали документи в Польщі про надання міжнародної охорони на території РП, а 18 задекларувало бажання це зробити.

Крім того, 57 білорусів в’їхали до Польщі на підставі індивідуального рішення коменданта Прикордонної служби РП, що може бути прийнято тоді, коли особа прибула на кордон, але не має дійсних документів, що дозволяють в’їхати до РП. На підставі бізнес-візи Poland Business Harbour, що дозволяє IT-компаніям та представникам іншого бізнесу приїжджати до Польщі у спрощеному режимі, до Польщі в’їхало чотири особи.

Як повідомлялося, через кризу в Білорусі МВС Польщі змінило розпорядження щодо обмежень у зв’язку з COVID-19, дозволяючи білорусам безперешкодно в’їжджати до РП як перед пандемією. Водночас після перетину кордону це не звільняє їх від проходження обов’язкового карантину в Польщі.

Тим часом у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.