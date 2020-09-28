Литва дозволила в'їзд вже 326 білорусам

У Литву з гуманітарних причин дозволено приїхати 326 білорусам, вже прибула 81 людина, ще 26 попросили притулку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi з посиланням на МВС.

"Уряд Литви ухвалив зміни до порядку прибуття в країну громадян Білорусі з особливих гуманітарних причин у середині серпня, коли білоруський режим почав жорстоко придушувати мирні акції протесту", - уточнюється в повідомленні.

Білоруси, які прагнуть прибути до Литви з гуманітарних причин, мають звертатися до посольства Литви в Білорусі з питання видачі шенгенських віз і надати інформацію, яка підтверджує гуманітарні причини.

Наприкінці серпня Литва, Латвія і Естонія запровадили санкції проти Олександра Лукашенка і 29 посадовців його режиму. Минулого тижня санкції були розширені.

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У неділю, 27 вересня, у Білорусі проходив щотижневий марш протесту, який цього разу назвали "Народна інавгурація справжнього президента". Найчисленніша акція - традиційно в Мінську. Повідомлялося, що в ній брали участь більш як 100 тисяч осіб. Правозахисники на ранок понеділка змогли встановити дані про 341 затриманого в різних містах країни.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Фото: TUT.BY