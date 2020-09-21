Литва дозволила в’їзд 262 білорусам

З гуманітарних причин Литва дозволила приїхати до країни 262 білорусам, вже прибули - 69, ще 18 осіб попросили притулку.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на МВС Литви, передає Укрінформ.

Уточнюється, що уряд Литви ухвалив виключення для порядку прибуття до країни громадян Білорусі з особливих гуманітарних причин у середині серпня, коли білоруський режим почав жорстоко придушувати мирні акції протесту.

Білорусам, які прагнуть прибути до Литви з гуманітарних причин, за дозволом необхідно звертатися в посольство Литви в Білорусі щодо питання видачі шенгенських віз та надати інформацію, що підтверджує гуманітарні причини.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Scanpix