Три країни проситимуть ЄС розширити пакет допомоги Білорусі

Польща, Румунія і Литва пропонуватимуть ЄС розширити пакет допомоги Білорусі з метою її демократичної економічної трансформації.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у спільній заяві глав цих трьох держав Анджея Дуди, Клауса Йоханніса і Гітанаса Науседи, оприлюдненій пресслужбою президента Польщі.

“Ми вважаємо, що, підтримуючи білоруський народ, Євросоюз як велика світова сила має розширити пакет допомоги для демократичної трансформації Білорусі в економічній сфері”,- йдеться в заяві президентів.

На їхню думку, цей пакет має включати, зокрема, спрощення торгівлі з ЄС, допомогу у переговорах щодо вступу Білорусі до СОТ, а також запровадження безвізового режиму для громадян Білорусі після виконання Мінськом відповідних умов.

Президенти також виступають за надання Білорусі допомоги щодо диверсифікації енергетичного сектора і гарантування її енергетичної безпеки, а також надання доступу до фінансових засобів для реструктуризації і пожвавлення економіки.

Глави трьох держав також закликали збільшити присутність і активність міжнародних фінансових інституцій у питанні реформування економіки і пожвавлення інвестицій у Білорусі.

“Ми закликаємо міжнародну спільноту приєднатися до ЄС та її країн-членів у підготовці позитивної програми для Білорусі разом з пакетом підтримки щодо політичних, економічних і соціальних змін у цій країні”,- йдеться у зверненні.

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Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. Від початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.