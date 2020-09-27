У Мінську блокують мобільний інтернет

У білоруській столиці провайдер А1 попередив про зниження з 14:20 пропускної здатності мобільного інтернету, що рівнозначно його відключенню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Onliner.by.

«Шановні абоненти, відповідно до розпорядження уповноважених державних органів, 27 вересня на території Мінська знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги веде до істотного погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги », - говориться у повідомленні.

Уточнюється, що про «відновлення коректного доступу буде повідомлено, як тільки це стане можливим».

Як повідомлялося раніше, перед початком недільної акції протесту у Мінську введено військову і спецтехніку, проходять затримання. На вхід і вихід закритими є 6 центральних станцій метро у центрі міста.

У неділю в Білорусі повинен пройти щотижневий марш протесту, який в цей раз назвали «Народна інавгурація справжнього президента». У суботу в країні пройшов черговий жіночий марш, який назвали репетицією народної інавгурації Світлани Тихановської. За повідомленнями МВС країни на ньому було затримано 150 протестуючих.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС та Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

фото: TUT.BY