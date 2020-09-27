У Мінську вже почалися затримання, на вулицях військові зі зброєю, автозаки та водомети

До початку недільної акції протесту в Мінську в місто введена військова і спецтехніка, проходять затримання.

Про це повідомляє Портал Tut.by, передає Укрінформ.

Військова техніка стягнута в центр білоруської столиці - біля стели "Мінськ - місто-герой" були помічені колони БТР. Також військову техніку розташовано біля резиденції глави держави - Палацу незалежності. У числі інших очевидці побачили там автомобілі з колючим дротом, БМП і бронеавтомобілі.

Скупчення військової техніки помічено біля Центрального Будинку офіцерів. На площі Незалежності та під'їзді до неї були зафіксовані водомети, автозаки, «рубежі» і багато людей зі щитами.

Проходять затримання, зокрема, на перетині вулиць Міський вал і Неміга. Біля головного входу ТЦ «Галерея Мінська», де сьогодні були перші затримання, міліція переписує докладні дані журналістів. «На перехресті проспекту Машерова і вулиці Тімірязєва почалися затримання, передають читачі. Затримали, за їхніми словами, кількох людей. Також затримання відбулися біля стели. Кількох людей завели в мікроавтобуси», - уточнює видання.

Як повідомлялося раніше, на вхід і вихід закриті центральні станції метро "Площа Леніна", "Жовтнева", "Площа Перемоги", "Площа Якуба Коласа", "Купаловська", "Неміга", "Фрунзенська". Потяги слідують без зупинки на даних станціях.

У неділю в Білорусі повинен пройти щотижневий марш протесту, який на цей раз назвали «Народна інавгурація справжнього президента». У суботу у країні пройшов черговий жіночий марш, який назвали репетицією народної інавгурації Світлани Тихановської. За повідомленнями МВС країни на ньому були затримані 150 протестувальників.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

фото, відео: Tut.by