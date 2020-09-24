Білоруські хакери оголосили "тотальну атаку" на режим Лукашенка

Білоруські хакери оголосили про тотальну атаку на режим президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в телеграм-каналі "Кібер Партизани".

Хакери повідомляють про "тотальну атаку" на режим Лукашенка з 24 по 30 вересня.

При цьому вони додають, що спеціально не публікують попередження, щоб не зірвати свій план дій.

Зазначається, що в жовтні почнеться набір нових кібер-партизанів.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі на новий термін. Інавгурація була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про президента Республіки Білорусь", церемонія прийняття присяги повинна транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.