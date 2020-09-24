Зеленський - про Білорусь: Якщо влада не знайде діалогу з людьми, цієї влади не буде

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що позиція України щодо ситуації в Білорусі є спільною з країнами Європи, та вважає, що якщо білоруська влада не знайде діалогу з народом, такої влади не буде.

Про це він заявив 24 вересня під час спільної з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою пресконференції у Братиславі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Те, що ми сьогодні бачимо: якщо влада не зупинить ті дії, особливо дії правоохоронців, направлені проти свого народу, вони отримають дуже потужний результат і відповідь від народу. Якщо влада не знайде можливість діалогу зі своїми рідними людьми, цієї влади не буде. Тут Україна завжди буде підтримувати наших партнерів, тут ми однодумці з усіма країнами Європи", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня відбулася церемонія інавгурації Олександра Лукашенка, якого ЦВК Білорусі офіційно оголосив переможцем президентських виборів. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону "Про президента Республіки Білорусь", церемонія прийняття присяги повинна транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали демонстрували серіали.

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Увечері в середу в Мінську білоруські силовики жорстко розігнали акцію протесту, на яку зібралися громадяни після "таємної" інавгурації Лукашенка.