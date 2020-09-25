Закон про об’єкти критичної інфраструктури посилить захист від кібератак – Данілов

Верховна Рада повинна до кінця року ухвалити закон про об’єкти критичної інфраструктури. Це дасть змогу посилити їх захист від кібератак.

Про це під час ZOOM-конференції на тему «Цифрова трансформація держави: перспективи та ризики кібербезпеки» заявив секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на питання Укрінформу щодо рівня кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури та банківських установ в Україні.

«Як часто відбуваються атаки? Атаки різного рівня відбуваються майже щодня, вони відбуваються цілодобово, інша справа - якої потужності ці атаки. Ті атаки, які відбуваються щодня, відбивають групами швидкого реагування, які створені в нашій країні, і це у нас під контролем. Те, що стосується об’єктів критичної інфраструктури, то в цьому році ми очікуємо прийняття Верховною Радою закону про об’єкти критичної інфраструктури, де буде визначена вся ця ситуація. Є певний супротив приватних компаній, які мають стратегічне значення для країни і які не мають бажання, щоб такий закон був прийнятий. Ми розуміємо, чому це відбувається, але ми вважаємо, що цього року закону буде дано «зелене світло» і його приймуть», - заявив Данілов.

За словами очільника РНБО, банківська система України наразі має найпотужнішу систему захисту від кібератак. Водночас вона є однією з вразливіших, оскільки щодня тут відбувається велика кількість банківських операцій та грошових переказів, тож банки повинні бути абсолютно захищені.

Своєю чергою керівник CyberNB (Канада) Тайсон Джонсон звернув увагу на те, що у випадку кібератаки на сервери звичайних компаній є можливість провести розслідування, поставити певний сервер на карантин на кілька днів, натомість якщо йдеться про об’єкти критичної інфраструктури, такого часу немає. «Тож кількість інвестицій та інновацій постійно має бути спрямована в критичну інфраструктуру. Це має бути величезний обсяг, щоб підвищити її цифрову стійкість», - рекомендував Джонсон.

Як повідомляв Укрінформ, Указом Президента України Володимира Зеленського від 28.01.2020 №27 2020 «Про внесення змін до Указів Президента України від 27 січня 2015 року № 37 та від 7 червня 2016 року № 242» було посилено спроможності Національного координаційного центру кібербезпеки та змінено формат його діяльності, зокрема, до роботи залучено фахівців з приватного сектору, які спеціалізуються на кіберзахисті. Оновлений і значно підсилений НКЦК координує та контролює діяльність суб’єктів сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку у відповідних сферах – Держспецзв’язку, СБУ, Національної поліції, Національного банку, Генерального штабу ЗСУ.