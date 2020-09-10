Закриті кордони: кого і як пропускатимуть в Україну

Наявність підстав пропуску іноземців на територію України перевіряється виключно у пунктах пропуску при перевірці інспекторами прикордонного контролю необхідних для цього документів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Прикордонники також зауважили, що у разі, якщо іноземний громадянин може підпадати під виключення, за якими в’їзд на територію України не заборонений, йому необхідно підтвердити це документально. Тому під час перетину кордону, окрім належних паспортних документів, а також страхового поліса, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, іноземці повинні надати документи, які підтверджують мету поїздки в Україну.

У ДПСУ нагадали про виключення та орієнтовні документи, які можуть розглядатися прикордонниками для підтвердження цілі поїздок. Це іноземці або особи без громадянства які:

є одним із подружжя громадянина України, повинні мати з собою свідоцтво про одруження;

є батьками, дітьми, бабою або дідом громадянина України – свідоцтва про народження / інші документи, які підтверджують родинні зв’язки. При цьому варто звернути увагу, що відповідно до законодавства правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття;

прибувають в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти – запрошення від Міністерства освіти і науки України, або посвідку на тимчасове проживання в Україні чи візу типу Д;

проходять військову службу у Збройних силах – документи, які підтверджують проходження військової служби у ЗСУ;

постійно або тимчасово проживають на території України – посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні;

визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту – проїзний документ біженця або посвідку особи біженця;

мають дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

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є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей. Крім того, є членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують,

є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад – документи, що підтверджують такий статус;

є інструкторами збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах;

є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них – запрошення закладу культури, документи, що підтверджують статус супроводжуючої особи;

прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючі їх особи – документи, що підтверджують участь.

є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації – підтверджуючі документи від Міністерства охорони здоров'я України або від закладу охорони здоров’я України;

прибувають на лікування до закладів охорони здоров’я України – підтверджуючі документи від закладу охорони здоров’я України / відповідне запрошення.

В окремих випадках, може прийматися рішення щодо пропуску іноземців та осіб без громадянства за наявності підстав гуманітарного характеру, серед яких можуть розглядатися випадки необхідності догляду, тяжких або хронічних хвороб, смерті рідних, дотримання принципу єдності сім`ї, а також випадки, коли є підстави вважати, що ситуація вимагає невідкладного перетину кордону.

Також у ДПСУ нагадали, за рішенням уряду виключення, яке дозволяло іноземцям транзит територією України протягом двох діб, скасовано.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів ухвалив рішення заборонити в'їзд іноземців в Україну з 28 серпня до 28 вересня через пандемію коронавірусу.