Вибори під час пандемії: Кабмін внесе зміни до “карантинної” постанови

Кабінет Міністрів на наступному засіданні затвердить алгоритми дій у межах боротьби з COVID-19 для виборчих комісій та громадян під час місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На наступне засідання уряду будуть винесені зміни до 641-ї постанови, так званої карантинної постанови, яка визначить регламенти дій в тих чи інших ситуаціях. Ми розуміємо, що коронавірусна інфекція не відступає, є певні вимоги, які мають бути поширені та дотримуватися на виборчих дільницях, на комісії та на усіх нас, виборців», - сказав Немчінов.

За його словами, влада має забезпечити можливість голосування людям, які хворіють на коронавірус або перебувають на самоізоляції, а з іншого боку, необхідно убезпечити членів виборчих комісій від інфікування.

«Я думаю, що КМУ ухвалить таку постанову. Сьогодні на урядовій нараді МОЗ прозвітувало, що її підготувало. Вона зараз перебуває на погодженні у зацікавлених органів. Я думаю, що ми достатньо скоро зможемо це зробити», - сказав Немчінов.

Він нагадав, що на виконання доручення Прем'єр-міністра створено міжвідомчу робочу групу з координації діяльності органів виконавчої влади щодо створення належних умов для проведення виборів 25 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 8 вересня, виявили 2 551 новий випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 143 030.

Фото: КМУ