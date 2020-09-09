Президент не розуміє, з ким воюють мери міст “червоної” зони

Президент Володимир Зеленський заявив, що не розуміє, з ким воюють представники місцевої влади, які оскаржують запроваджені в їхніх містах карантинні обмеження.

Про це глава держави сказав під час спілкування зі ЗМІ на Хмельниччині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З приводу бунту деяких керівників місцевої влади – я в цілому не розумію, хто з ким воює. Я зовсім ні з ким не воюю... Я розумію, що перед місцевими виборами вони хочуть подобатися людям і все відкривати, надавати можливість ходити без масок, заплющувати очі на те, що у нас не було захворілих дітей, а зараз, з початком школи, ... раптом в день 200-250 захворіло по країні, а в більшості - це дві-три області”, - сказав Зеленський.

У цьому контексті він зауважив, що у разі стрімкого зростання захворюваності на COVID-19 у країні просто не вистачить ліжок для госпіталізації хворих із тяжким перебігом хвороби.

“Наприклад, Івано-Франківська область... Я не розумію, чому Івано-Франківська область повинна бути схожа потім на Італію, коли ми бачили, що там відбувалося – просто немає ліжок. Це просто нечесна позиція, я так вважаю”, - заявив Президент.

Зеленський додав, що держава має захищати людей, і зауважив, що йому теж, як і кожній людині, не подобаються обмеження.

“Вони (обмеження - ред.) повинні бути логічні і справедливі – згоден. Десь там є трішечки дуже сильні заходи, але про це (має бути) спілкування між місцевою владою і, наприклад, МОЗ, а не місцевою владою і Президентом”, - переконаний глава держави.

Як повідомлялося, міські голови Тернополя, Івано-Франківська та ряду інших міст 5 вересня подали до Окружного адміністративного суду Києва позов до уряду з вимогою скасувати карантинні обмеження.

3 вересня державна комісія ТЕБ та НС затвердили нові зони епідемічної небезпеки COVID-19, відповідно до яких із 7 вересня у "червоній" зоні опинилися міста Тернопіль, Бережани, Чортків і 7 районів Тернопільської області; міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш і 2 райони Івано-Франківської області; міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області; місто Дубно та Костопільський район Рівненської області; Великобурлуцький район Харківської області; місто Чернівці й 6 районів Чернівецької області; Бобровицький район Чернігівської області.