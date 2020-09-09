Чернівці подають до суду на рішення Кабміну щодо “червоної зони”

Чернівецька міськрада подає до суду позов на рішення про віднесення міста до червоної зони епідемічної небезпеки.

Про це під час пікету під стінами обласної держадміністрації повідомив в.о. міського голови Чернівців Василь Продан, передає кореспондент Укрінформу.

"Для нас дуже важливо сьогодні згуртуватись і разом відстоювати наших директорів шкіл та керівників садочків від тиску центральної влади чи поліції. Чітко розуміємо, що ті ж Тернопіль та Івано-Франківськ також знаходяться у червоній зоні. Але в Тернополі вже діти ходять у школи і садочки. а в Івано-Франківську йдуть із 14 вересня. Тому ми, як міська рада, так само подаємо позов до суду щодо рішення Кабінету Міністрів про віднесення нас до червоної зони. Ми приєднуємось до позовів Тернополя та Івано-Франківська", - сказав Продан.

Це повідомлення пікетувальники зустріли гучними оплесками. Також керівник міста повідомив, що скличе найближчим часом сесію міськради, де знову приймуть рішення про роботу закладів освіти.

"Обов’язково на сесії Чернівецької міської ради, яка, я думаю, що відбудеться у п’ятницю, будемо приймати рішення ще раз про те, щоб всі школи і садочки запрацювали. Зараз скликаю погоджувальну раду", - додав Продан.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці кілька сотень невдоволених батьків розпочали пікетування Чернівецької ОДА, вони вимагають дозволити очне навчання учням та відкрити садочки у регіонах червоної зони.

Раніше Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків заявив, що міська рада подала заяву на Кабмін до Окружного адміністративного суду Києва. До цього позову приєднались не лише міста Івано-Франківської області, але й Тернопіль.

В Україні з 7 вересня почало діяти нове епідемічне зонування, зокрема до червоної зони епідемічної небезпеки щодо коронавірусу віднесено 29 адміністративно-територіальних одиниць. Серед них м. Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, закриваються заклади освіти, в тому числі дошкільні. Дозволяється лише висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом.

В Україні за минулу добу, 8 вересня, виявили 2 551 новий випадок зараження коронавірусом. Загалом від початку епідемії зафіксовано 143 030 випадків COVID-19.

У Чернівецькій області, зафіксували загалом 11 581 випадок COVID-19. Із них 6779 пацієнтів одужали, а 302 людини померли.