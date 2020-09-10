Карантин у школах: МОН попереджає директорів про штрафи й тюремні строки

Міністерство освіти і науки України звернулося з листом до керівників закладів освіти щодо неухильності дотримання законодавства під час організації освітнього процесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОН.

"Міністерству освіти і науки України стали відомі факти, коли в окремих містах, які входять до «червоної» карантинної зони, порушуються умови карантину та не виконуються зобов’язання про закриття закладів освіти. У зв’язку з цим МОН звернулося з листом до керівників департаментів (управлінь) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій, керівників закладів освіти, в якому наголосило на неухильному дотриманні законодавства під час організації освітнього процесу", - йдеться у повідомленні.

У листі зазначається, що у разі недотримання вимог законодавства України про охорону здоров’я керівники закладів освіти несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством (стаття 80 Закону України від 19.11.1992 № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я»).

Як повідомляють у МОН, керівників закладів освіти у разі порушення карантину можуть оштрафувати. Якщо ж недотримання карантину призвело до смерті неповнолітньої людини або завдало їй інших тяжких наслідків то директора можуть покарати обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Як повідомлялося, в Україні з 7 вересня почало діяти нове епідемічне зонування, зокрема до червоної зони епідемічної небезпеки щодо коронавірусу віднесено 29 адміністративно-територіальних одиниць. Серед них м. Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, закриваються заклади освіти, в тому числі дошкільні. Дозволяється лише висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом.

В Україні за минулу добу, 9 вересня, виявили 2 582 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 145 612.