Як працювати закладам освіти під час карантину: МОН випустило збірник документів

Міносвіти і науки спільно з Міністерством охорони здоров’я розробили Збірник нормативних документів щодо роботи закладів освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОН.

Серед документів у збірнику Постанови Кабінету Міністрів №392 від травня 2020 року та №641 від липня 2020 року, якими на території України встановлюють карантинні обмеження; Постанова головного державного санітарного лікаря № 50 від 22 серпня 2020 року, якою регламентуються протиепідемічні заходи в закладах освіти; листи Міністерства освіти та науки головам обласних державних адміністрацій щодо створення безпечних умов для освітнього процесу, а також рекомендації МОН щодо відновлення освітнього процесу у школах.

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Окрім цього, до збірника включили рекомендований алгоритм дій керівника закладу освіти, якщо в учня, студента або працівника виявили ознаки COVID-19, рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у гуртожитках, рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти.

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