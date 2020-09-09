Як працювати закладам освіти під час карантину: МОН випустило збірник документів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОН.
Серед документів у збірнику Постанови Кабінету Міністрів №392 від травня 2020 року та №641 від липня 2020 року, якими на території України встановлюють карантинні обмеження; Постанова головного державного санітарного лікаря № 50 від 22 серпня 2020 року, якою регламентуються протиепідемічні заходи в закладах освіти; листи Міністерства освіти та науки головам обласних державних адміністрацій щодо створення безпечних умов для освітнього процесу, а також рекомендації МОН щодо відновлення освітнього процесу у школах.
Окрім цього, до збірника включили рекомендований алгоритм дій керівника закладу освіти, якщо в учня, студента або працівника виявили ознаки COVID-19, рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у гуртожитках, рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти.
Фото: Getty Images