Уряд планує змінити концепцію фінансування культури

Кабінет міністрів ухвалив проєкт розпорядження про схвалення Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами.

Відповідне рішення затверджене на засіданні уряду 19 серпня, повідомляє Укрінформ.

«Існуючий механізм фінансування культури обумовив розподіл видатків у місцевих бюджетах таким чином, що культура фінансується в переважній більшості за залишковим принципом. У структурі видатків місцевих бюджетів спостерігається стійка тенденція до зниження частки, спрямованої на сферу культури», - ідеться в пояснювальній записці до проєкту.

Як зазначається, наразі найгострішими проблемами фінансування системи забезпечення населення культурними послугами, які потребують якнайшвидшого конструктивного вирішення, є неефективність та непрозорість використання бюджетних коштів у сфері культури; низький рівень залучення позабюджетних коштів у сферу культури; неконкурентний рівень оплати працівників сфери культури; низька частка капітальних видатків в загальній сумі видатків на культуру; відсутність ринку культурних послуг для постачальників всіх форм власності та споживачів таких послуг; невідповідний рівень якості надання культурних послуг, територіальна та цінова недоступність для певних груп споживачів.

Водночас підкреслюється, що перехід на прогресивні методи фінансування, орієнтовані на результат, обумовлює необхідність зміни підходу до фінансування закладів культури, а саме переходу від утримання бюджетних установ до фінансування наданих ними культурних послуг, що сприятиме раціональному використанню ресурсів, що, власне, і є однією із засад децентралізації влади в Україні.

На виконання схваленого розпорядження, Міністерство культури та інформаційної політики разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій мають у місячний строк розробити та подати в установленому порядку Кабінету міністрів план заходів щодо реалізації Концепції.