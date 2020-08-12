МКІП перегляне механізм проведення мистецьких конкурсів — Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив на необхідності перегляду механізму проведення Міністерством мистецьких конкурсів.

Як передає Укрінформ, про це Ткаченко повідомив у Фейсбуці.

"Нещодавно дізнаюся, що колишній держсекретар МКІП, який на один день вийшов з відпустки, перед тим як звільнитися ініціював підписання наказу про.... 1 млн гривень на "Зйомки фільму про боротьбу Національної гвардії з СOVID-19", а також про зйомки ще одного ролика. Окей, це потрібна патріотична ініціатива, що популяризує дії уряду. А ось далі з'являється складова непрозорості: прохання зняти 2-гу серію. На яких підставах? Чому ми маємо виділяти кошти? Чому немає подібного фільму про боротьбу лікарів з тим самим СOVID-19?", - сказав він.

Ткаченко зазначив, що творчі конкурси – хороша ініціатива, бо країна потребує більшої кількості якісної патріотичної продукції в інформаційному просторі, особливо в часи кризи. Однак сьогодні, на жаль, механізми відбору проєктів, що подаються на такі конкурси, працюють не ідеально.

"Саме тому бачу гостру необхідність перегляду механізму проведення Міністерством мистецьких конкурсів, яким я і планую зайнятися найближчим часом", - зазначив він.

Він наголосив, що мистецькі конкурси мають керуватися трьома принциповими пунктами:

Умови проведення конкурсу та обрання переможців повинні бути максимально прозорими.

Автори проєктів мають мати релевантний попередній досвід або (у разі молодих і талановитих) – незаплямовану репутацію.

Проєкти, які перемагають у подібних конкурсах, мають бути затребувані громадянами країни, а програма, по якій виділяється фінансування на той чи інший продукт – заздалегідь узгоджена.

"Результати аудиту представлю незабаром. Моя позиція як міністра – ТАК створенню тільки якісного культурного продукту", - підкреслив він.

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