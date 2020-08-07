МКІП створило комісію з відбору Експертної ради з держпідтримки патріотичних фільмів

Міністерство культури та інформаційної політики сформувало конкурсну комісію з відбору членів Експертної ради з державної підтримки виробництва патріотичних фільмів.

Про це повідомляє пресслужба МКІП, передає Укрінформ.

«Наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 06 серпня 2020 року № 2011 затверджено персональний склад конкурсної комісії з відбору членів Експертної ради при Міністерстві культури та інформаційної політики України з відбору кінопроєктів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування», - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається в наказі, відповідальним секретарем Комісії призначено державного експерта експертної групи з кіно Директорату кіно та креативних індустрій Катерину Орлюк.