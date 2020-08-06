Ткаченко закликає представників культури долучитися до програми УКФ

Представники культурних та креативних індустрій, які постраждали від коронавірусу, можуть подати заявки на програму УКФ “Культура в часи кризи: інституційна підтримка”.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав на пресконференції на тему: “Українське кіно в Венеції 2020”, організованій у четвер Kristi Films спільно з Українським культурним фондом в Укрінформі, передає кореспондент агентства.

“В УКФ відкрилася подача заявок для інституційної підтримки. Всі, хто в сфері культури та креативних індустрій постраждав через коронавірус, — зараз саме час подаватися на ці гранти”, - сказав Ткаченко.

За його словами, така програма є дуже важливою у нинішні складні часи, тим більше, що втілюється у життя вона вперше.

Як повідомляв Укрінформ, Український культурний фонд 30 липня 2020 року розпочав прийом аплікаційних заявок на конкурсну програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка». Цілі програми: підтримка організаційної спроможності культурних інституцій всіх форм власності, що зазнали впливу внаслідок дії карантинних обмежень; сприяння збільшенню робочих місць в креативних індустріях та убезпечення скорочення працівників; стабілізація роботи суб'єктів культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму через компенсацію збитків у зв’язку із дією карантинних обмежень; підтримка кіноіндустрії в часи пандемії.

Бюджет програми - 540 млн грн.

Міністр культури та інформаційної політики заявив, що оголошення переможців у програмі відбудеться наприкінці вересня.