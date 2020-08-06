Ткаченко закликає представників культури долучитися до програми УКФ

Ткаченко закликає представників культури долучитися до програми УКФ

Укрінформ
Представники культурних та креативних індустрій, які постраждали від коронавірусу, можуть подати заявки на програму УКФ “Культура в часи кризи: інституційна підтримка”.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав на пресконференції на тему: “Українське кіно в Венеції 2020”, організованій у четвер Kristi Films спільно з Українським культурним фондом в Укрінформі, передає кореспондент агентства.

“В УКФ відкрилася подача заявок для інституційної підтримки. Всі, хто в сфері культури та креативних індустрій постраждав через коронавірус, — зараз саме час подаватися на ці гранти”, - сказав Ткаченко.

За його словами, така програма є дуже важливою у нинішні складні часи, тим більше, що втілюється у життя вона вперше.

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Як повідомляв Укрінформ, Український культурний фонд 30 липня 2020 року розпочав прийом аплікаційних заявок на конкурсну програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка». Цілі програми: підтримка організаційної спроможності культурних інституцій всіх форм власності, що зазнали впливу внаслідок дії карантинних обмежень; сприяння збільшенню робочих місць в креативних індустріях та убезпечення скорочення працівників; стабілізація роботи суб'єктів культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму через компенсацію збитків у зв’язку із дією карантинних обмежень; підтримка кіноіндустрії в часи пандемії.

Бюджет програми - 540 млн грн.

Міністр культури та інформаційної політики заявив, що оголошення переможців у програмі відбудеться наприкінці вересня.

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