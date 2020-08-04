Ткаченко розповів про "неординарні кроки", які допоможуть культурі оговтатись після карантину

Під час карантину заклади культури втратили 50% доходу, і потрібні особливі кроки для поновлення галузі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у бліц-інтерв’ю виданню CreativityUA.

«Майже три місяці заклади сфери культури були зачинені. Сьогодні вони — напівзачинені. Все це драматично позначилось на їхній дохідній частині, яка впала щонайменше на 50%. Тих компенсацій від держави, що виділяються сьогодні на відшкодування збитків, очевидно, що сильно не вистачатиме. Тому потрібні неординарні кроки, такі, як «Велика реставрація» чи Центри культурних послуг, що дозволять сфері ожити, знайти додаткові джерела інвестування, в тому числі і через державно-приватне партнерство», - зазначив Ткаченко.

Водночас він додав, що це також сприятиме розвитку галузей, які довгий час були поза увагою міністерства, хоча належать до сфери креативних індустрій. Зокрема, декоративно-прикладне мистецтво, яке має великий потенціал, як експортний, так і для внутрішнього ринку.

«Але найбільш нагальним викликом сьогодні є збереження культурної сфери і креативних індустрій під час пандемії та після неї. Тільки протримавшись, вони зможуть повернутись до нормального існування», - підкреслив міністр.

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.