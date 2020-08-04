Більше грошей музеям і театрам, креативний бізнес не в "тіні" – Ткаченко назвав пріоритети

Щоб Міністерство культури та інформаційної політики набуло впливу, галузь має відповідно фінансуватися, зокрема такі важливі установи, як музеї і театри.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у бліц-інтерв’ю виданню CreativityUA.

«Я вже казав, що хочу, щоб Міністерство культури та інформполітики стало не менш впливовим, ніж зараз є впливовим МВС. Як з точки зору зацікавленості політиків, так і суспільства. Це свідома фраза. Повторюю її для того, щоб привернути увагу, що культура в Україні фінансується найменше. Особливо у порівнянні до відсотків ВВП чи до бюджету європейських країн. Той факт, що музейники або представники театрального мистецтва отримують у нас мізерні зарплати, — дуже прикре явище, яке не дозволяє робити цю професію престижною», - зазначив Ткаченко.

За його словами, все це говорить про те, що держава не розуміє цінності ні діячів культури, ні креативної економіки, які зараз віддані, значною мірою, самі собі, і міністр хоче це змінити.

Принагідно Ткаченко зауважив, що невідкладним є змістове наповнення роботи самих театрів, музеїв. Їхнє осучаснення, інтеграція нових підходів у галузі мистецької освіти. «Хотілося б, щоб люди, які випускаються з наших вишів чи мистецьких шкіл, не просто працювали за фахом, а мали де працювати», - додав міністр.

Ткаченко також зазначив, що є ще один виклик.

«Якщо ми говоримо про бізнес, то в більшості бізнеси креативної економіки знаходяться в сірій зоні, тобто всіляко уникають оподаткування. Зараз ми не маємо реальної картини фінансів, але це, знову ж таки, питання, яким ніхто системно не займався. Точно розумію, що воно потребує нагального вирішення. Особливо у нинішній ситуації», - наголосив він.

Як повідомлялося, 4 червня Верховна Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики України.