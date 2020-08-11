Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на продовження арешту Кузьменко

Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляції на рішення суду першої інстанції щодо продовження тримання під вартою підозрюваній у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко.

Про це у Фейсбук інформує спільнота активістів Free Dr Kuzmenko, передає Укрінформ.

«Розпочалося судове засідання, прокурори нарешті прийшли, Юлію доставили. Нікого, окрім учасників процесу, до зали суду не впустили. ЗМІ також не допущені до зали - навіть щоб поставити камери. Поручителів будуть викликати наприкінці засідання», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Наразі слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

13 липня Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Яні Дугарь — їй дозволили зняти електронний браслет і територіальні обмеження по пересуванню.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

17 липня Печерський райсуд Києва ухвалив обмежити для всіх підозрюваних і їх захисту строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства Шеремета до 14 серпня.