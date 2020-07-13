З Яни Дугарь зняли електронний браслет - адвокат

З Яни Дугарь зняли електронний браслет - адвокат

Укрінформ
Підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь пом’якшили запобіжний захід - з неї зняли електронний браслет.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив її адвокат Віталій Коломієць.

«Частково задовольнили нашу апеляційну скаргу. Зняли обмеження по пересуванню і зняли браслет (електронний – ред.)», - сказав Коломієць.

Він уточнив, що Дугарь тепер може пересуватися і по столиці, і по Київській області: «У неї ж був тільки Новомосковський район Дніпропетровської області».

Раніше суди залишили під вартою двох інших підозрюваних у цій справі - ветерана АТО Андрія Антоненка та лікаря Юлію Кузьменко.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідну суму зібрали менш ніж за добу.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

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