Справа Шеремета: суд розглядає зміну запобіжного заходу Кузьменко

Печерський райсуд Києва розглядає питання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета - лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Free Dr Kuzmenko.

"Прокурори подали клопотання щодо долучення двох томів до матеріалів справи по ризиках, які попередньо не надавалися для ознайомлення стороні захисту", - йдеться у повідомленні.

Суддя у справі - Олеся Батрин.

Суд розглядає зміну запобіжного заходу Кузьменко / Фото: Геннадій Котенко, Укрінформ

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідні кошти зібрали менш ніж за добу.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

У Нацполіції 2 липня повідомили, що готові направити до суду справу Шеремета.