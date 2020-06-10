Справа Шеремета: суд відмовився звільнити Кузьменко з-під варти

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрювану у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко.

Про це оголосила головуюча суддя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ухвалу Печерського суду від 26 травня залишити без змін, скаргу захисника Безпалого в інтересах Кузьменко залишити без задоволення", - сказала суддя.

Кузьменко хотіли взяти на поруки ряд осіб, серед яких – і народний депутат, лідер партії "Голос" Кіра Рудик.

Як повідомляв Укрінформ, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що більше 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.