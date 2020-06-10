Справа Шеремета: суд відмовився звільнити Кузьменко з-під варти
Про це оголосила головуюча суддя, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ухвалу Печерського суду від 26 травня залишити без змін, скаргу захисника Безпалого в інтересах Кузьменко залишити без задоволення", - сказала суддя.
Кузьменко хотіли взяти на поруки ряд осіб, серед яких – і народний депутат, лідер партії "Голос" Кіра Рудик.
Як повідомляв Укрінформ, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.
Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.
Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.
25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що більше 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.
Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.