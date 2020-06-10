Голова партії "Голос" має намір взяти Кузьменко на поруки

Голова політичної партії "Голос" Кіра Рудик має намір взяти на поруки лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, яку підозрюють у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це політик заявила в коментарі Укрінформу.

"Ще сім місяців тому, коли було оголошено про цю справу, ми казали, що потрібні залізобетонні докази для того, щоб тримати людей у СІЗО. Зараз ми бачимо, що таких доказів не показано, а люди продовжують сидіти у СІЗО. Ця справа є персональною відповідальністю міністра Авакова, за відставку якого наша партія збирає зараз підписи. Ми побачили, як цей міністр відмовився просити пробачення у родини і Кирила Тлявова й інших жертв поліцейського свавілля. Тепер маючи справу Шеремета як таку, від якої залежить його кар'єра, ми не знаємо до чого це призведе - до якого тиску на суд, до якої роботи з доказами. Саме тому я вважаю, що зараз найбільш правильним буде, поки те, що відбувається зі справою, ми не можемо жодним чином королювати і це правильно, бо судова система має бути незалежною, ми можемо зробити так, щоб люди, які знаходяться під слідством, перебували не у СІЗО, а вдома. Саме тому я братиму лікаря Юлію Кузьменко на поруки", - зазначила Рудик.

Як повідомляв Укрінформ, Київський апеляційний суд 10 червня почав розгляд апеляційної скарги захисту підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікаря і волонтера Юлії Кузьменко на продовження строку тримання її під вартою.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що більше 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

Фото: goloszmin.org