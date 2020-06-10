Сенцов написав Зеленському щодо справедливого розгляду "справи Шеремета"

Український кінорежисер, сценарист і письменник, колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов написав відкритого листа Президентові Володимиру Зеленському з вимогою забезпечити справедливий розгляд справи про вбивство Павла Шеремета незалежним і безстороннім судом.

Своє відкрите звернення до глави держави Сенцов оприлюднив у Facebook.

Як зазначив колишній політв’язень, минуло 6 місяців відтоді, як 12 грудня 2019 року на брифінгу, проведеному МВС за участю Президента, волонтера і дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко, військовослужбовця ССО і музиканта Андрія Антоненка та військову медсестру Яну Дугарь «оголосили «вбивцями», і поліція озвучила свою версію подій».

Сенцов констатував, що суспільство 6 місяців спостерігає за цією справою, і 6 місяців Кузьменко й Антоненко перебувають під арештом.

«Суспільство спостерігає наступне: адвокати підозрюваних надають докази, які повністю спростовують обґрунтованість підозри та наявність будь-яких ризиків щодо перешкоджання слідству з боку цих людей, немає жодних підстав вважати, що саме ці люди є причетними до вбивства Павла Шеремета. Незважаючи на це, суди виносять невмотивовані рішення про обрання та продовження дії запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку, Дугарь», - зазначив він.

На переконання Сенцова, суди не можуть бути об’єктивними та незалежними, оскільки ще 12 грудня 2019 року цих людей призначили «вбивцями», транслюючи на всю країну брифінг МВС, а в засобах масової інформації посадовими особами державних органів зроблено чимало заяв про причетність цих осіб до вбивства Шеремета.

«Об’єктивним у такому випадку є суспільство, яке бачить численні незалежні журналістські розслідування, які спростовують версію слідства, аргументи і докази, надані сторонами в процесі. Суспільство розуміє, що доказів причетності цих осіб до злочину немає. Те, що подається слідством як докази, є вкрай непереконливим, подекуди суперечить саме собі і не відповідає елементарним правилам логіки», - зауважив колишній політв’язень.

На думку Сенцова, якщо українська судова система буде не здатна дати належну оцінку таким «доказам» слідства і продовжуватиме тримати за ґратами невинуватих людей, то Європейський суд з прав людини однозначно візьме до уваги всі аргументи і ухвалить рішення з точки зору об’єктивного спостерігача, і відповідачем в такому разі буде держава Україна.

Окрім того, кінорежисер застеріг, що виходячи з голослівних припущень обвинувачення, відсутності доказів та реноме підозрюваних у «справі Шеремета», а також безпрецедентної кількості відомих та авторитетних людей, які мають особливу довіру в суспільстві, готових взяти підозрюваних на поруки – тримання цих людей під вартою робить суспільно-небезпечною атмосферу в країні.

Він також нагадав, що стаття 102 Конституції України вказує, що Президент України є гарантом додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Стаття 62 Конституції України передбачає, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

У цьому контексті Сенцов акцентував, що ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину, обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях, а всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

«Вимагаємо від Вас, як Президента України, гарантувати виконання норм Конституції України, дотримання конституційних прав і свобод Кузьменко, Антоненка, Дугарь, забезпечити справедливий розгляд цієї справи незалежним і безстороннім судом з тим, щоб не продовжувалось безпідставне тримання за ґратами невинних людей і українське суспільство не втратило віру в справедливість і правосуддя в Україні», - резюмував Сенцов.

Як повідомляв Укрінформ, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що понад 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі залишаються у СІЗО.