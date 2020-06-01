Підозрюваним у справі Шеремета надали доступ до матеріалів справи - МВС

Копії матеріалів досудового розслідування у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підготовлено усім підозрюваним і їхнім адвокатам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ .

"На цей час підготовлено копії усіх матеріалів досудового розслідування підозрюваним і їх захисникам у кримінальному провадженні. Адвокати можуть ознайомитися із ними в робочі дні як у Головному слідчому управлінні Національної поліції України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у МВС, 38 томів матеріалів досудового розслідування щодо підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь були виділені в окреме провадження та відкриті для ознайомлення.

"Досудове розслідування за фактом умисного вбивства Павла Шеремета тривало 1402 дні. Матеріали провадження налічують понад дві сотні томів: 38 томів – стосовно трьох підозрюваних, більше 200 – щодо встановлення інших фігурантів, організаторів та замовників цього злочину",- зауважили у МВС.

Як зазначається, під час досудового слідства було опрацьовано майже 20 тисяч годин відеозаписів, допитано понад 3000 осіб, опрацьовано майже 44 тисячі абонентських номерів, 15 тисяч ІМЕІ та 400 моніторингів (при цьому в кожному моніторингу - від 4 000 до 200 000 з’єднань абонентів).

Окрім того, проведено, відповідно до рішень судів, 180 окремих слідчих (розшукових) дій, призначено 106 комплексних експертиз.

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"У результаті у ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для оголошення підозри у вчиненні умисного вбивства Павла Шеремета та обрання запобіжних заходів Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку та Яні Дугарь, - заявили у МВС.

Як повідомляв Укрінформ, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь, підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень.

Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що більше 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави за Дугарь.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.