Суд відклав розгляд зміни запобіжного заходу Кузьменко до 4 червня

Печерський районний суд переніс засідання зі зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко на 4 червня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив її захисник Тарас Безпалий.

«Засідання у нас знову не відбулося у зв’язку з вже третьою неявкою прокурора. Перенесено на 4 червня, але фактично ми просили переглянути ухвалу, яка діє до завтра. Відповідно, ухвала завтра втрачає чинність, і нам немає чого переглядати», - сказав захисник.

Відповідаючи на запитання, Безпалий зазначив, що сенсу в засіданні, яке буде 4 червня, «вже немає, бо завтра ухвала втрачає чинність і все, більше ми не маємо куди рухатися далі».

Як повідомлялося, 22 травня Печерський суд міста Києва переніс розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу для підозрюваної Юлії Кузьменко через неявку прокурора.

27 травня суд переніс засідання з розгляду клопотання щодо зміни запобіжного заходу Кузьменко на 29 травня через неявку прокурора.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь, підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, - з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень.

Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що більше 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави за Дугарь.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.