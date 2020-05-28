Грищенків не допитували у справі Шеремета навіть як свідків - юрист

Керівник юридичної фірми "Сенс Консалтинг", долученої до захисту Андрія Антоненка, якого підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета, заявив, що подружжя добровольців АТО - Інну і Владислава Грищенків - не допитували у справі навіть як свідків.

Про це керівник "Сенс Консалтинг" Леонід Маслов заявив в інтерв’ю «Бабелю».

«Грищенків не допитували у справі Шеремета навіть як свідків. Владу пропонували взяти на себе вбивство Шеремета — і це офіційна інформація. А щодо вибухових пристроїв, то вони схожі лише типом кріплення. Усе», - сказав Маслов.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня на брифінгу заступник голови Нацполіції України Євген Коваль повідомив, що слідство у справі вбивства Павла Шеремета підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Зараз слідство підозрює Кузьменко, Дугарь та Антоненка. 25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь - з домашнього арешту на заставу в розмірі 168 тисяч гривень. Згодом адвокат Віталій Коломієць повідомив, що понад 500 осіб менше ніж за добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко залишаються у СІЗО.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля.